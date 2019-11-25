Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de, Göztepe mesaisi başladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de, Göztepe mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de, Göztepe mesaisi başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe maçının ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de, Göztepe mesaisi başladı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe maçının ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Malatya deplasmanında forma giyen isimlerin antrenmanda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.


Sakatlıkları bulunan Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muric'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı.


Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Can Bartu Tesisleri, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran Antalyaspor taraftarından LÖSEV'e destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de, Göztepe mesaisi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]