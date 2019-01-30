Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Göztepe Mesaisi Sürüyor

Fenerbahçe'de Göztepe Mesaisi Sürüyor

9 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ülker Stadyumu'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Göztepe Mesaisi Sürüyor, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ülker Stadyumu'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışmaları yapıldı. İkinci bölümde sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan teknik çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Güncel
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