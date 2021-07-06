SPOR Fenerbahçe'de günün ilk idmanı yapıldı

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular ve ağrıları devam eden Nabil Dirar yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, birebir çift minyatür kalede yapılan savunma ve hücum çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

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