Fenerbahçe'de Gustavo depremi: Emre Belözoğlu varsa, ben yokum!

Emre Belözoğlu'ndan kesik yiyen Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Tecrübeli futbolcu, menajerine ve kulübe bu durumu iletti. Brezilyalı yıldız, Emre Belözoğlu'nun yedek bırakmasıyla kırgınlık yaşadı ve takımdan ayrılmak istiyor. Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kalması halinde ayrılacağı belirtildi.

GİTMESİNE ENGEL OLUNMAYACAK

Sarı-Lacivertli takımın futbol komitesi de Gustavo'nun düşen performansı ve ilerleyen yaşı sebebiyle, Brezilyalı'nın gidişine engel olmuyor. Transfer tahtasının açılmasıyla Gustavo'nun ayrılma ihtimali kuvvetli görülüyor.