Brezilyalı stoper, forma giydiği maçlarda rakiplerine geçit vermiyor. Girdiği ikili mücadelelerde etkili bir görüntü çizen Gustavo'nun, sarı-lacivertli formayı terlettiği 842 dakikada Fenerbahçe, kalesinde 8 gol gördü. Brezilyalı stoper, son olarak ligde dün oynanan Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlıların forveti Wout Weghorst ile eşleşmiş, rakibiyle karşılaştığı 7 hava topu mücadelesinin 6'sını kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 29 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk haftalarda birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 'un özellikle transfer edilmesini istediği isimler arasında yer alan Gustavo, ilerleyen haftalarda performansını arttırmayı başardı. Rakip forvet oyuncularıyla birebir eşleşmelerinde etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin savunma hattında adeta duvar ördü.

Kaynak: İHA

Gustavo Henrique, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe'de Gustavo farkı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.