Fenerbahçe'de Harun Tekin'in sağlık durumu iyi

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, bugün sabah saatleride ameliyat edildi.

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, bugün sabah saatleride ameliyat edildi. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırıldı. Sabah saatlerinde ameliyat edilen ve parçalı kırıkların stabile edildiği tecrübeli kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Başarılı bir operasyon geçiren Harun Tekin'in 1 gece hastanede kalacağı, 3 hafta sonra ise maske ile antrenmanlara başlayacağı bildirildi. Öte yandan koronavirüs pandemisi sebebiyle takkım arkadaşları ziyaretlerini online görüntülü olarak gerçekleştiriyor.



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