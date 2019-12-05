Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Hasan Ali belirsizliği
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Hasan Ali belirsizliği - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Hasan Ali belirsizliği

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde yarın Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Hasan Ali belirsizliği, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde yarın Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.


Süper Lig'de son iki maçında deplasmanda beraberlik alan Fenerbahçe, 14. haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde 22 puanla 6. sırada girdi.


Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışan geçen Gençlerbirliği, son 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik aldı. Gençlerbirliği, 14 puanla 13. sırada bulunuyor.


Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 14. haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.


Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsiz


Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım'ın durumunun belirsizliği sürüyor.


Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'nin son antrenmanda durumunu gördükten sonra ilk 11'ini netleştirecek.


Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçında İstanbulspor karşısında sakatlanan Victor Moses ile sakatlığı devam eden Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Nabil Dirar da Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak.


Öte yandan sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.


Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"
Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı Edu Dracena futbolu bıraktığını açıkladı Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Hasan Ali belirsizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]