Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!

6 saat önce

Müsabakanın 39. dakikasında Nejc Skubic'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören deneyimli sol bek, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!, System.String[]

Müsabakanın 39. dakikasında Nejc Skubic'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören deneyimli sol bek, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.


Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:38 
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