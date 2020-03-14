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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!
6 saat önce
Müsabakanın 39. dakikasında Nejc Skubic'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören deneyimli sol bek, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 39. dakikasında Nejc Skubic'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören deneyimli sol bek, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:38
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