Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla dönüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla dönüyor

6 saat önce

Cuma günü çalışmalara başlayacak oyuncunun Medipol Başakşehir maçına götürülmeyecek olmasına karşın bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının kafilesinde yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla dönüyor, System.String[]

Cuma günü çalışmalara başlayacak oyuncunun Medipol Başakşehir maçına götürülmeyecek olmasına karşın bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının kafilesinde yer alması bekleniyor.


Harcama limitleri nedeniyle sol bek transferinden şimdilik umudunu kesen Fenerbahçe'ye Hasan Ali'den sevindirici haber geldi.


Bu sezon ikinci kez ağır sakatlık yaşayan milli sol bekin, cuma günü saha çalışmalarına başlayacağı, gelecek hafta takımla antrenmanlara katılacağı ifade edildi.


Hasan Ali'nin Trabzonspor maç kafilesinde olması bekleniyor. (Sabah)


Trabzonspor, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem
Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a yanıt Fenerbahçe'nin eski yıldız Giuliano, Gremio'ya dönüyor Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:50:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]