Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım yuvadan uçabilir! Sürpriz transfer haberi...

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım İngiltere'ye mi transfer oluyor? İngiliz basınındaki transfer dedikoduları köşelerinde son dönemde Hasan Ali Kaldırım'ın adı sıklıkla geçiyor.



Milli futbolcunun sözleşmesinin biteceği ve Leicester City tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Hasan Ali'nin Çağlar Söyüncü'nün Milli Takım'dan arkadaşı olduğu belirtilerek, EURO 2020 Elemeleri'nde çok iyi bir performans çizdiği kaydedildi. Hakkında önemli iddialar çıksa da 30 yaşındaki futbolcunun önceliği takımda kalmak.









Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi her gün başka bir takım ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun önceliği ise her zamanki gibi Fenerbahçe. Yönetimden yeni teklif bekleyen 30 yaşındaki sol bek, serbest bırakılması halinde alternatifleri değerlendirmeye alacak. Hasan evde antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor..