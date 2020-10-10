Fenerbahçe'de hazırlık maçında mevki analizi
10.10.2020 17:51
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında futbolcuların mevki analizleri için sahadaki belli alanları çizgilerle ayırdı ve drone ile takip ettirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında futbolcuların mevki analizleri için sahadaki belli alanları çizgilerle ayırdı ve drone ile takip ettirdi.
Lige verilen milli arada İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcuların mevki ve veri analizleri için bir takım çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın oynandığı sahadaki birçok bölgeyi çizgilerle ayıran genç teknik adam, drone ile müsabakayı takip ettirdi. Bulut yaptığı bu sistemle müsabakada çizili alanlara göre oynanan futbola ve oyuncuların mevki dağılımlarını analiz etti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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