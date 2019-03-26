Fenerbahçe'de Hazırlıklar Sürüyor
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı lacivertli takım, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:23 Kaynak: DHA
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