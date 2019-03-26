Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Hazırlıklar Sürüyor

Fenerbahçe'de Hazırlıklar Sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Hazırlıklar Sürüyor, System.String[]


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı lacivertli takım, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:23 Kaynak: DHA

Spor
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