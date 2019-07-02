Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
15 dakika önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çalışmalar, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
- İstanbul
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'a geldi
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi
Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi