Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

15 dakika önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çalışmalar, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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