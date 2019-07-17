Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
4 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:17 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bozkurt projeleri anlattı Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi! Sampdoria Miha Zajc'ın peşine düştü Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor