Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

4 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:17 Kaynak: AA
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