Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

7 saat önce

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
Lukas Podolski, Polonya'ya transfer olup dönerci açacak! Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:49:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]