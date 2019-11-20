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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
7 saat önce
Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL
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