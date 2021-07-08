Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde salonda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerin ardından antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

(İHA)