Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
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Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz

26 dakika önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yine 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Sivas'ta Demir Grup Sivasspor ile bir hazırlık maçı yapacak. - İSTANBUL
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
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