Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
26 dakika önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yine 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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