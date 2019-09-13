Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
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Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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