Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
1 saat önce
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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