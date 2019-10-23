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Fenerbahçe'de hedef '3K', 9 puan!

44 dakika önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yukatel Denizlispor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetle adeta hayata dönen ve zirve iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de yeni hedef ligde İttifak Konyaspor, İstikbal Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından 9 puan toplayarak zirveye yerleşmek.

Fenerbahçe'de hedef '3K', 9 puan!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Yukatel Denizlispor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetle adeta hayata dönen ve zirve iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de yeni hedef ligde İttifak Konyaspor, İstikbal Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından 9 puan toplayarak zirveye yerleşmek. Denizli dönüşü 1 günlük izin yapan sarı lacivertli takım, bu üç karşılaşma için hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın dünkü antrenmanda futbolcularına bu üç karşılaşmada da üç puan kazanma üzerine motive ettiği, oyuncuların da oldukça hırslı olduğu görüldü.


İlk rakip içeride Konyaspor


Sarı lacivertlilerin zorlu virajda karşılaşacakları üç takımın da isimlerinin 'K' harfiyle başlaması antrenmanda espri konusu olurken Ersun Yanal öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde, rakiplerinin de ligdeki konumları gereği mutlak galibiyet istediğini ve bu nedenle maçların çok zorlu geçeceğini dile getirirken, alınacak olası 9 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli yol kat edeceklerinin altını çizdi. Önce cumartesi Konya'yı ağırlayacak olan F. Bahçe, kupadaki Tarsus maçı sonrası Kayseri deplasmanının ardından seriyi Ülker Stadı'nda Kasımpaşa karşılaşmasıyla bitirecek. Bu maçlar öncesi sağlık ekibi de adeta alarm vererek, sakatları yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Denizlispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:39 
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