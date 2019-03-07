Fenerbahçe'de Hedef Hegazi

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazi'yi getirmek istiyor.

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazi'yi getirmek istiyor.



Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'de forma giyen Ahmed Hegazi'yi getirmek istiyor. Mısır medyasında yer alan habere göre Hegazi'nin teklife sıcak baktığı ve gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi.



28 yaşındaki stoper, bu sezon West Bromwich formasıyla 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Mısır Milli Takımı formasını 51 kez giyen Hegazi kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trabzonspor'da Olcay Şahan Özür Diledi, Takıma Döndü

Fenerbahçe'de Benzia ile Slimani'nin Maliyeti 50 Milyon TL

Fenerbahçeli Van Hooijdonk'un Son Hali, Hayranlarını Şaşırttı

Stuttgart'ın Yıldızı Ozan Kabak: Bayern Münih'te Oynamayı Kim İstemez