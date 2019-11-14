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Fenerbahçe'de iç transfer atağı

6 saat önce

Sarı lacivertliler, sezon sonu mukaveleleri bitecek olan Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Tolga Ciğerci ile önümüzdeki günlerde görüşüp, yeni tekliflerini sunacak.

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Sarı lacivertliler, sezon sonu mukaveleleri bitecek olan Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Tolga Ciğerci ile önümüzdeki günlerde görüşüp, yeni tekliflerini sunacak. İlk olarak Ozan'la masaya oturulacak. Bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç oyuncunun menajeri Fali Ramadani, yarın İstanbul'a gelerek yöneticilerle görüşecek. Dört oyuncu da Fenerbahçe'de devam etmek istediği için kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra Victor Moses, Mehmet Ekici kaptan Emre Belözoğlu ve kaleci Erten Ersu'nun da sözleşmeleri Haziran 2020'de sona erecek. Belözoğlu'nun durumu, oyuncunun futbola devam edip etmeme kararına bağlı. Diğer futbolcuların gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ise daha sonra netleşecek. ·


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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