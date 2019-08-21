Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşmeye yapıldı
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Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşmeye yapıldı

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, altyapısında yetişen İdil Saçalır ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşmeye yapıldı, System.String[]

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, altyapısında yetişen İdil Saçalır ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2002 doğumlu sporcuyla 4 yıllık mukavele imzalandı.

İdil'in, 2019-2020 sezonundan itibaren A takımla Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve pilot takım konumundaki Fenerbahçe Gelişim'le de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde forma giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe, basketbol, İdil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:10 Kaynak: AA
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