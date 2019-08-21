Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşme yapıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2002 doğumlu sporcuyla 4 yıllık mukavele imzalandı.



İdil'in, 2019-2020 sezonundan itibaren A takımla Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve pilot takım konumundaki Fenerbahçe Gelişim'le de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçlarında forma giyeceği belirtildi.