Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşme yapıldı
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Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşme yapıldı

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2002 doğumlu sporcuyla 4 yıllık mukavele imzalandı.

Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la profesyonel sözleşme yapıldı, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2002 doğumlu sporcuyla 4 yıllık mukavele imzalandı.


İdil'in, 2019-2020 sezonundan itibaren A takımla Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve pilot takım konumundaki Fenerbahçe Gelişim'le de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçlarında forma giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe, Pilot, İdil, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:16 
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