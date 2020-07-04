Fenerbahçe'de Igor Kokoskov tartışması!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Özüak, olumsuz görüş bildirirken, Didin, Kutluay, Türkcan ve Murathanoğlu "Başarılı olur" dedi.



ÜNAL ÖZÜAK: NBA KOÇU AVRUPA'DA BAŞARILI OLAMAZ



Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz kabulünden yola çıkarsak Fenerbahçe'nin yeni koç seçimi akıllara seza... Son 20 yılını NBA'de yardımcı koç olarak (7 değişik takımda) geçirmiş Igor Kokoskov, Euroleague'de maç yönetmeyi bırak, seyretmemiş bile. 'Sıfır kulüp takımı kariyer yoksulu' birine Final Four gediklisi Fenerbahçe Beko'yu teslim etmek kimin aklına gelmişse kutlamak gerek! Voleybol oynarken 'Japon servis' atardık... Topa döndürmeden vurursun. Karşı taraf manşetini hazırlamış beklerken, top hiç dönmeden havada yüzerek gelir (floating), itiş gücü tamamlanınca yer çekimi kanunu ile pat diye savunmanın hiç tahmin edemeyeceği bir noktaya, patlamış gibi, dimdik düşüverir.



Japon servis gibi!



Fenerbahçe'nin yeni koç transferi de aynen böyle. Kariyerindeki tek NBA Başantrenörlüğü macerasında, 2018-2019 sezonunda Phoenix Suns'tan kötü sonuçlar nedeniyle kovulan, Avrupa'da hiç kulüp takımı çalıştırmamış koç tam anlamıyla Japon servis ya da serseri mayın gibi seyircinin kucağına düşüverdi. Belli ki stajını Fenerbahçe'de yapacak. karşılıklı birbirini savunma ve hücumda rahat bırakarak, bireysel görselliği ön plana alarak oynanan NBA basketbolu Avrupa'dakinden siyah ile beyaz kadar farklıdır. Orada koçlar gösteri showman'leridir. NBA'de bugüne kadar David Blatt hariç, hiçbir Avrupalı koç olmamıştır. Çünkü onlar mentor ararlar. Bizim basketbola benzeyen üniversite liginin koçları dahi NBA'de başarılı olamazlar.



Messina ve Pitino'yu hatırlayın



Ettore Messina Avrupa'da başarılıyken NBA'de asistan koçluk macerasına atıldı. Döndü geldi hala eski günlerini yakalamaktan çok uzak. Messina demişken, en kral NBA koçu Rick Pitino'nun dahi Panathinaikos'ta nasıl sudan çıkmış balığa döndüğünü hep birlikte izledik. Sonuçta; kısıtlı bütçeyle, ayağımı yorganıma göre uzatacağım düşüncesiyle baktığında da Igor Kokoskov Fenerbahçe Beko için yanlış seçim.



MURAT DİNİN: KOKOSKOV BAŞARILI OLUR



Fenerbahçe'de, başta taraftar olmak üzere tüm camia eskiyi unutup bugünü yaşamak zorunda. "Ah o olsaydı bunu böyle yapardı" dersen, bu oyuncuya da sirayet eder. Obradovic çok değerli ama artık o senin koçun değil. Gelenle mutlu olacaksın. Kokoskov, 2017'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finalinde büyük bir şampiyonluk kazandı, şimdi de Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe, kendisi çıkmak istemedikten sonra devlerin arasından çıkmaz.



İBRAHİM KUTLUAY: F.BAHÇE İÇİN EN DOĞRU İSİM



Bence seçenekler içerisinde en doğru olanında karar kılındı. Başarılı olacağına inanıyorum. Çok önemli koçların yanında asistanlık yaptı, basketbol bilgisi çok yüksek. 2017'de Avrupa şampiyonu olması, NBA'da çok oyuncuyu tanıyor olması Fenerbahçe için büyük bir şans. Fakat Obradovic'in arkasından kim gelirse gelsin işi kolay olamaz. Bütçenin de düşecek olması o yolu biraz daha yokuş hale getirdi. Ancak kurulacak takım da çok önemli. Takımı görmeden; kalacakları gidecekleri görmeden kesin konuşmak da yanlış olur.



MİRSAD TÜRKCAN: ALINABİLECEK EN İYİ KOÇ



KokoskoV şu anda Fenerbahçe'nin alabileceği en iyi koçtu, alındı. Gherardini'ye bravo. Açıkçası ben Kokoskov'un Avrupa'ya geleceğini hiç düşünemedim çünkü NBA'de çok büyük bir ismi ve kariyeri var. Fenerbahçe için bir başka şans Kokoskov'un NBA'de çok sayıda genç oyuncuyu yakından tanıması. Çok ucuza çok iyi oyuncular getirebilir. Fenerbahçe, CSKA, Real Madrid ve Barcelona'dan sonra Euroleague ekolüne, ruhuna sahiptir. Yine oralara oynar.



MURAT MURATHANOĞLU: POTANIN ÇAĞDAŞ BEYNİ



Kokoskov bence Obradovic önermiş, Bogdan Bogdanovic hem tavsiye etmiş hem ikna etmiştir. Kokoskov adına tek kumar Avrupa'da takım çalışmamış olması. Ama bu eksiğini birikimiyle geçer diye umuyorum. Amerika'da ona 'basketbolun çağdaş beyni' deniliyordu. Dokunun uyma ihtimali çok yüksek. Ben Jasikevicius'un sadece Obradovic'i kırmamak için Fenerbahçe ile görüştüğünü, rotasının Barça olduğunu biliyordum. Bu adamların artık parayla pulla işleri yok. Barça Jasikevicius'a büyük sahnede ilk şans veren takım. O yüzden vefa borcu çok büyük.



