Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

4 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları yaparak idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Spor
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