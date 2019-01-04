Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları yaparak idmanı tamamladığı aktarıldı.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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