Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin antrenman sahasında tam takım olarak gerçekleştirilen sabah idmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


İlk 20 dakikası basına açık olan antrenmanın kapalı kısmında, tam saha pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yönetim kurulu tarafından affedilerek kamp kadrosuna alınan kaleci Volkan Demirel'in idmanda istekli olduğu görüldü.

Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:26 Kaynak: AA

Antalya, Fenerbahçe, Spor
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