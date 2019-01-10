Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

44 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'da kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın tam sahada dönüşümlü pas ve hücum organizasyonlarının ardından tamamlandığı aktarıldı. Antrenmanda, 21 yaş altı futbol takımının da yer aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Antalya, Fenerbahçe, Spor
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