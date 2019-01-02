Fenerbahçe'de İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı
35 dakika önce
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, hücum ve defans organizasyonlarının ardından yapılan soğuma idmanıyla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:22 Kaynak: AA
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