Fenerbahçe'de ilk 11'e yeni sezonda 5 yeni isim - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ilk 11'e yeni sezonda 5 yeni isim - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de ilk 11'e yeni sezonda 5 yeni isim

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dönemde çalışmalarını evlerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 mayısta Samandıra'da toplanacak.

Fenerbahçe'de ilk 11'e yeni sezonda 5 yeni isim, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dönemde çalışmalarını evlerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 mayısta Samandıra'da toplanacak. Can Barti Tesisleri'nde 4-17 mayıs tarihleri arasında sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalar sonrası Topuk Yaylası'na gidip kampa girecekler. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından henüz yeni hocasını da belirleyemeyen sarı-lacivertli ekipte çalışmalar bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu tarafından yönetilecek. Samandıra ve sonrasında Topuk Yaylası'nda yapılacak çalışmalara genç oyunculara da şans verilecekken Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu birebir ilgilenip yeni sezon için ellerinden geleni yapacak.

İLK 11'E YENİ SEZONDA 5 YENİ İSİM

Sarı-lacivertli ekipte ligin geri kalan zamanının hesaplarını yanı sıra gelecek sezonun planlanmasına da başlandı. Başkan Ali Koç, takımın yeni patronunu netleştirmek için mesai harcarken antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu, genç oyuncuları himayelerine alarak tecrübelerini aktaracak. Sezonun geri kalan bölümünde genç oyunculardan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu'na mücadelelerde şans verilip takıma adaptasyonları sağlanacak. Ayrıca Miha Zajc'ın daha fazla oynaması isteniyor. Kiralık olarak gönderilen Berke Özer ile Barış Alıcı da yeni sezonda takımda düşünülen isimler arasında. Zajc için yeni sezonda takımın oyun kurgusu açısından daha fazla sorumluluk verileceği bildirilirken Barış için bir şans daha tanınacak. Yönetiminden çalışmalar ile ilgili tam destek alan Volkan-Emre ikilisi evlerde yapılan idmanlarda olduğu gibi Samandıra ve Topuk Yaylası'ndaki idmanlarda özellikle bu isimlerin üzerlerinde durup büyük çaba sarf edecekler.

İNDİRİM İÇİN FUTBOLCULAR ARANMADI

Yeni sezon çalışmaları için henüz teknik direktör açıklamayan Fenerbahçe Yönetimi, şu ana kadar indirim için hiç bir futbolcuyu da aramadı. Gustavo, Dirar, Kruse, Rodrigues, Vedat, Serdar ve Tolgay gibi yüksek maaş alan futbolcuların ücretlerinde indirim yapılması konusunda yönetimin şu ana kadar koronavirüs salgını sebebiyle verilen arada bu işi gündeme getirmedi.


- İstanbul
Koronavirüs, Fenerbahçe, Samandıra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:07 Kaynak: DHA

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