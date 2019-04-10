Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de İnşaatta Çalışan İşçinin Üzerine Demir Profil Devrildi

Fenerbahçe'de İnşaatta Çalışan İşçinin Üzerine Demir Profil Devrildi

2 saat önce

Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildiİSTANBUL - Kadıköy Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi.

Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi

İSTANBUL - Kadıköy Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi. İtfaiye işçiyi kurtarırken, yaralı işçi hastaneye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:18 Kaynak: İHA
Kadıköy, Fenerbahçe, 3. Sayfa
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