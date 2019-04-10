Fenerbahçe'de İnşaatta Çalışan İşçinin Üzerine Demir Profil Devrildi
2 saat önce
Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildiİSTANBUL - Kadıköy Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi.
Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:18 Kaynak: İHA
İSTANBUL - Kadıköy Fenerbahçe'de inşaatta çalışan işçinin üzerine demir profil devrildi. İtfaiye işçiyi kurtarırken, yaralı işçi hastaneye gönderildi.
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