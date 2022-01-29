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SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı

29.01.2022 18:21

SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldıAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ile değerlendiren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai, kampa katıldı.

SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ile değerlendiren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai, kampa katıldı. Szalai antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'na verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, antrenman öncesi daha önceki günlerde olduğu gibi sahada oyuncularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çalışma, pas ve yükleme organizasyonlarıyla devam etti.

GUSTAVO VE SERDAR AZİZ, DÜZ KOŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Sarı lacivertlilerin antrenmanında kampa yeni katılan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci de yer aldı. Szalai, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu yaptı. Fenerbahçe'de dün akşam yapılan antrenmanda hafif sakatlanan Gustavo tedbir amaçlı, sakatlığı süren Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel koşu çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Filip Novak ise günü tedaviyle tamamladı. Sarı lacivertli takım çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı
SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı

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Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı - Son Dakika
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