Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Isla en az 4 hafta yok
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Fenerbahçe'de Isla en az 4 hafta yok

1 saat önce

Fenerbahçe'nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de Isla en az 4 hafta yok, System.String[]

Fenerbahçe'nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Fenerbahçe'de Mauricio Isla şoku yaşanıyor. Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın tedavisine başlandığı belirtildi.


Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor. - İSTANBUL

Mauricio Isla, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:41 Kaynak: İHA
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