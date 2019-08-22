Fenerbahçe'de Isla şoku! 4 hafta yok...
43 dakika önce
Fenerbahçe'nin sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'nin sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:17
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