Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Isla şoku! 4 hafta yok...
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Fenerbahçe'de Isla şoku! 4 hafta yok...

43 dakika önce

Fenerbahçe'nin sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi.

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Fenerbahçe'nin sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi.


Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:17 
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