Fenerbahçe'de Isla'ya yeni görev

Sağ bekte Ozan Tufan'ın başarılı performansı nedeniyle burada değişime gitmek istemeyen Yanal, daha önce defansın solunda görev yapmış olan Şilili'ye forma vermeyi planlıyor.



Şu anda milli takım kampında bulunan Isla, döndükten sonra antrenmanlarda yeni bölgesinde denenecek.