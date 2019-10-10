Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Isla'ya yeni görev
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Isla'ya yeni görev

Fenerbahçe'de Isla'ya yeni görev

40 dakika önce

Sağ bekte Ozan Tufan'ın başarılı performansı nedeniyle burada değişime gitmek istemeyen Yanal, daha önce defansın solunda görev yapmış olan Şilili'ye forma vermeyi planlıyor.

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Sağ bekte Ozan Tufan'ın başarılı performansı nedeniyle burada değişime gitmek istemeyen Yanal, daha önce defansın solunda görev yapmış olan Şilili'ye forma vermeyi planlıyor.


Şu anda milli takım kampında bulunan Isla, döndükten sonra antrenmanlarda yeni bölgesinde denenecek.

Ozan Tufan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:01 
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