Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde çalışırken, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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