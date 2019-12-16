Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antermanda Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Karışlaşmada forma giymeyen oyuncular ise U19 takımından oyuncuların katılımı ile hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ile devam etti. Sarı-lacivertliler daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale bireysel çalışma ile son buldu.


İstanbulspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:23 Kaynak: DHA
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