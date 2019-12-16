Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı
6 saat önce
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antermanda Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antermanda Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Karışlaşmada forma giymeyen oyuncular ise U19 takımından oyuncuların katılımı ile hazırlıklarını sürdürdü.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma koordinasyon ile devam etti. Sarı-lacivertliler daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale bireysel çalışma ile son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:13
Son Dakika Taraftardan büyük isyan! "İstifa edin" Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" Rıza Çalımba: Kalan 2 maçımızı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan 1 milyon 625 bin euro istiyor