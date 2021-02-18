Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu

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Sarı-lacivertli takım sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Samatta'dan beklenen performansı alamadı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı golcü için Belçika basınından Club Brugge iddiası geldi.

CLUB BRUGGE TRANSFERDE ISRARCI

Club Brugge daha önce de Belçika'da KRC Genk takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için son derece ısrarcı. Devre arası transfer döneminde hücum hattını Bas Dost'la güçlendiren Brugge, Samatta'yı da yeni sezon için renklerine bağlama amacında.

FORMAYI THIAM VE VALENCIA'YA KAPTIRDI

Tanzanyalı forvet Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 lig maçında 4 gol atarak beklentilerin çok altında kaldı. Sarı-lacivertlilerin geniş hücum rotasyonunda zaman zaman ilk 11 dışında kalan Samatta, formasını Thiam ve Valencia gibi isimlere kaptırdı.