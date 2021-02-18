Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu

18.02.2021 13:27

Sezon başında Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Belçika'da yayın yapan Voetbal24.be sitesine göre Tanzanyalı forvet sezon sonunda Club Brugge'ün yolunu tutacak.

Sarı-lacivertli takım sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Samatta'dan beklenen performansı alamadı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı golcü için Belçika basınından Club Brugge iddiası geldi.

CLUB BRUGGE TRANSFERDE ISRARCI

Club Brugge daha önce de Belçika'da KRC Genk takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için son derece ısrarcı. Devre arası transfer döneminde hücum hattını Bas Dost'la güçlendiren Brugge, Samatta'yı da yeni sezon için renklerine bağlama amacında.

FORMAYI THIAM VE VALENCIA'YA KAPTIRDI

Tanzanyalı forvet Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 lig maçında 4 gol atarak beklentilerin çok altında kaldı. Sarı-lacivertlilerin geniş hücum rotasyonunda zaman zaman ilk 11 dışında kalan Samatta, formasını Thiam ve Valencia gibi isimlere kaptırdı.

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu - Son Dakika Spor


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