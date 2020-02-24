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Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam
6 saat önce
Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.
Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.
Maçta kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri yalanlarken yaptığı kısa açıklamada takımının başında olduğunu ifade etti: "İSTİFA etmedim! Sonuna kadar mücadeleye devam!"
Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:05
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