Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam

6 saat önce

Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam, System.String[]

Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.


Maçta kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri yalanlarken yaptığı kısa açıklamada takımının başında olduğunu ifade etti: "İSTİFA etmedim! Sonuna kadar mücadeleye devam!"


Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, sosyal medya hesabından Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermede bulundu
Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a "sicil" göndermesi Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal arasındaki konuşma ortaya çıktı: Sonuna kadar mücadeleye devam

Son Dakika Haberleri
14:55 Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı
13:41 Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor
13:41 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı esti
13:41 Ufuk Beydemir: Özümüze döndüğümüz bir albüm oldu
13:40 Kerem, seçimini yapıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 14:59:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de istifa yok! Savaşa devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]