Fenerbahçe'de isyan:

Mücadele için oyuncuları tebrik ederim. 2 taraf da elinden geleni yaptı. Oyuncularımızı kutluyoruz. Eksikler düzeltilir. Bununla birlikte artık düzeltilmeyeceğine inanmadığımız, endişelendiğimiz ve korktuğumuz şeyler de sırasıyla başımıza geliyor. Bugün Türkiye gördü. Yalnıza şunu söylemek isterim ki eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı acaba Türkiye şu anda neyi konuşuyordu...



"PENALTI TEKRARI DOĞRU; AMA..."

Sayın Nihat Özdemir'in Fenerbahçeliliğini, Federasyonun Fenerbahçe'yi ne kadar desteklediğini, bu algı operasyonlarının yavaş yavaş oynanan tiyatronun sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz. Adım adım işlenmiş. Bu kadar yanlış kararlarla hala çığrından çıkmayan bir oyunun kaması bence futbolcuların iyi niyetine kalmış. Yanlışlarımız vardı ama oyuncularımızı kutluyoruz. Penaltı pozisyona geldiğimizde somut olarak evet tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi.



"BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİK"

Tekrar söylüyorum... ya bu bize olsaydı ne olurdu? Madem bu kadar teknolojiden yararlanılıyor geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında neden olmadı?



Nasıl izah edilecek. Sarı kartlardaki çifte standartlar... Bizim 2. golümüzü nasıl 4.5 dakika gözden geçirip ileri geri bir şeyler bulmak için çabası... Bu kadar VAR'a gidiliyorsa Kayserispor maçından gidilmeyen pozisyonlarımız. Tamamına bakarsak 3.5 hafta önce hiçbir şey yokken Fenerbahçe kollanıyor. Bunun bedelini ağır ödeyerek gördük. İnsanlar aklını başına toplaması lazım. Fenerbahçe bunlarla uğraşacak güçtedir. Gerekli yerlerin gerekli kararları almasını bekliyoruz.