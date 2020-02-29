Fenerbahçe'de Jailson artık stoper oynamak istemiyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Jailson artık stoper oynamak istemiyor! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Jailson artık stoper oynamak istemiyor!

6 saat önce

Bu yöndeki kararını Yanal'a bildiren Brezilyalı, sakatlıklar ve transfer yapılamaması nedeniyle ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında ilk kez stoper olarak ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'de Jailson artık stoper oynamak istemiyor!, System.String[]

Bu yöndeki kararını Yanal'a bildiren Brezilyalı, sakatlıklar ve transfer yapılamaması nedeniyle ligin ilk yarısındaki G. Saray maçında ilk kez stoper olarak ilk 11'de sahaya çıkmıştı.


Hatalarına rağmen aynı mevkide görev verilen Jailson'un stoper oynadığı son maç geçen haftaki G.Saray derbisi oldu.


Jailson, Saray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:22 
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