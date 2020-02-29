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Fenerbahçe'de Jailson artık stoper oynamak istemiyor!
6 saat önce
Bu yöndeki kararını Yanal'a bildiren Brezilyalı, sakatlıklar ve transfer yapılamaması nedeniyle ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında ilk kez stoper olarak ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Bu yöndeki kararını Yanal'a bildiren Brezilyalı, sakatlıklar ve transfer yapılamaması nedeniyle ligin ilk yarısındaki G. Saray maçında ilk kez stoper olarak ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Hatalarına rağmen aynı mevkide görev verilen Jailson'un stoper oynadığı son maç geçen haftaki G.Saray derbisi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:22
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