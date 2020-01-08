Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı

6 saat önce

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı, System.String[]

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.


Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.


Kampa katılan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer aldı. Kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek kampa dahil olacağı öğrenildi.


Fenerbahçe, akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Fenerbahçe, Antalya, Jailson, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:24 
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