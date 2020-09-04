Fenerbahçe'de Jose Sosa özel programla çalışıyor

Fenerbahçe'de son yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Arjantinli yıldız Jose Sosa, özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha Jose Sosa'nın sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde çalışma yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA
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