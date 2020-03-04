Fenerbahçe'de kabus! 3 sakatlık... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kabus! 3 sakatlık... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de kabus! 3 sakatlık...

7 saat önce

Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu.

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Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçına Rodrigues ve Emre Belözoğlu'ndan yoksun hazırlandı.


Başka bir eksik bulunmuyordu. Ancak kadro açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı.


Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar; kadroda yer almadı. Üç futbolcunun da son idmanda sakatlandığı ortaya çıktı.


Dirar'ın kasık ağrısı, Serdar'ın adale ağrısı nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Hasan Ali'nin ise aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşadığı kaydedildi.


3 futbolcunun hafta sonunda Denizlispor ile oynanacak lig mücadelesine yetişmeleri için büyük çaba sarf edilecek. (Fanatik)

Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:41 
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