Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımları sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımları sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımı oyuncuları ile teknik ekipleri, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımı oyuncuları ile teknik ekipleri, sağlık kontrolünden geçti.

Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın oyuncuları ve teknik ekibi, sponsor hastanelerimiz Medical Park ile Liv Hospital'da sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kan değerlerine bakılan oyuncular ile teknik ekiplerin kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye bölümlerinde muayene edildiği belirtildi. Sağlık kontrolünün, solunum ve efor testinin ardından yapılan göz muayenesi ile tamamlandığı aktarıldı.

Her 2 takımın 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başlayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:47 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımları sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
22:48
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
22:47
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 23:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de kadın ve erkek voleybol takımları sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]