Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, son zamanlarda basında kendisiyle ilişkin çıkan haberlere cevap verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan 27 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Sinan Gümüş'ün açıklaması şöyle:
"Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım Genova'dan bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim. Her zaman olduğu gibi formamın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım ama kulübümün birkaç hafta önce verdiği karara da saygı duymaktan başka bir çarem yoktu. Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgilenen kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da maalesef transferim gerçekleşmedi. Buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı.
Kendini Fenerbahçe'den büyük görmediğini kaydeden Sinan, "Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim. Fenerbahçe'de olmaktan her zaman gurur duydum. Tüm bu yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma devam edip kendimi hazır tutacağımı ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı."
Sarı-lacivertli taraftarlar, Sinan'ın kendisine gelen teklifleri kabul etmediğini iddia ederek futbolcuya tepki gösterdi. Paylaşımın altına yorum yapan taraftarlar, deneyimli futbolcuyu yerden yere vurdu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor - Son Dakika Spor