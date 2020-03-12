Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi

6 saat önce

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi, System.String[]

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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