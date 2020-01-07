Fenerbahçe'de kaleciler Knoop'a emanet - Son Dakika
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Fenerbahçe'de kaleciler Knoop'a emanet

7 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, Antalya'da gerçekleştirilen çalışmalarda kalecileri Almanya'da uyguladığı farklı metotlar ile çalıştırıyor.

Fenerbahçe'de kaleciler Knoop'a emanet, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Marco Knoop, Antalya'da gerçekleştirilen çalışmalarda kalecileri Almanya'da uyguladığı farklı metotlar ile çalıştırıyor.


Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de kaleciler Marco Knoop'a emanet. Sarı-lacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya'ya takımla beraber gelmiş ve çalışmalarına tüm hızıyla başlamıştı. Belek'te bu sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Marco Knoop'un metotları dikkat çekti. Kalecilerle yakından ilgilenen ve Almanya'da uyguladığı farklı metotları Fenerbahçe'de uygulayan Knoop'un çalışmalarından sarı-lacivertli kalecilerin memnun olduğu gözlendi. - ANTALYA

Fenerbahçe, Almanya, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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