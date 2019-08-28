Fenerbahçe'de kameni ile yollar ayrıldı
2 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2017-18 sezonu başında Malaga
'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli kulübe dahil edilen Carlos Kameni ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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